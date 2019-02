Deutschland gewinnt erstes Team-Gold bei den Frauen

Jubel über den ersten WM-Titel eines Frauenteams: Deutschlands Skispringerinnen © KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Deutschlands Skispringerinnen gewinnen an der WM in Seefeld den erstmals an einem Grossanlass ausgetragenen Teamwettkampf.Auch nach dem Wechsel von der Grossschanze in Innsbruck auf die Normalschanze in Seefeld dominiert Deutschland die Skisprung-Wettbewerbe an den Weltmeisterschaften.