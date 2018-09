Deutschland siegt dank Debütant

Julian Brandt lupft den Ball über Perus Goalie Pedro Gallese zum 1:1 © KEYSTONE/EPA/ARMANDO BABANI

Deutschland kommt im Testspiel gegen Peru dank Länderspiel-Debütant Nico Schulz zum 2:1-Sieg.Der Aussenverteidiger von Hoffenheim schoss in seinem Heimstadion in Sinsheim in der 85. Minute den entscheidenden Treffer und belohnte die Mannschaft von Joachim Löw für eine dominante Vorstellung.