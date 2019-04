Deutschland und Frankreich wollen «Allianz der Multilateralisten»

Deutschland und Frankreich haben am Dienstag eine "Allianz der Multilateralisten" ins Leben gerufen - das gaben die Aussenminister der beiden Länder bekannt. © KEYSTONE/AP United Nations/MARK GARTEN

Deutschland und Frankreich wollen eine «Allianz der Multilateralisten» zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit voranbringen. Dies vereinbarten der deutsche Aussenminister Heiko Maas und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian am Dienstag in New York.