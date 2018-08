DFB-Präsident Grindel räumt Fehler im «Fall Özil» ein

DFB-Präsident Reinhard Grindel hat in einem Interview Fehler im Umgang mit dem zurückgetretenen deutschen Nationalspieler Mesut Özil eingeräumt © KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST

DFB-Präsident Reinhard Grindel räumt in einem Interview mit der «Bild am Sonntag» Fehler im Umgang mit dem «Fall Özil» ein.«Ich hätte mich angesichts der rassistischen Angriffe an der einen oder anderen Stelle deutlicher positionieren und vor Mesut Özil stellen müssen.