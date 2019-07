Diätriegel bei Übergrössen-Bestellung

Derzeit hagelt es auf Twitter Beschwerden gegen Forever 21. Das Modeunternehmen hat in Pakete von (vor allem) Plus-Size-Bestellungen einen Protein- und Mahlzeitenersatzriegel dazugelegt, diese werden vor allem zum Abnehmen verwendet. Twitter-Userin Katya schreibt: «Hey Forever 21, habt ihr die Riegel in alle Pakete gelegt oder nur in die für Frauen mit Übergrösse?»

Hey @forever21 do you include weightloss Atkin bars in all your shipments or just in the ones for ladies over 1X ?? pic.twitter.com/ldajPJ81NM — Katya (@wisekatya) July 22, 2019

my mom ordered some clothes from @Forever21 ‘s plus size collection and they sent a Atkins diet bar along with the stuff she ordered💀 pic.twitter.com/Lxi6XnuOB1 — jesse (@jessemarisaelao) July 19, 2019

MissGG schreibt: «Was versucht ihr mir zu sagen? Du bist fett, nimm ab?» Eine weitere Userin antwortet ihr, sie habe mit Grösse M auch einen Riegel im Paket gehabt: «Es ist kein persönlicher Angriff.»

I’m a size medium and got an atkins bar, too. It’s not a personal attack lol — janet snakehole (@themeowsterz) July 23, 2019

Forever 21 bestätigte gegenüber «Buzzfeed News», dass man immer wieder kostenlose Werbeprodukte beilege und betont, dass dies bei allen Paketen der Fall sei. «Das war ein Versehen und wir entschuldigen uns aufrichtig für jedes Ärgernis.»



(red.)