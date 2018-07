Zurzeit ist es nicht einfach, in der Schweiz ein kühles Fleckchen zu finden. Doch es gibt sie, die Orte an denen es nicht 30 Grad heiss ist. Nebst Lugano gibt es noch viele weitere Plätzen, an denen es ein wenig angenehmer ist. Wir haben für euch die 11 kühlsten Orte der Schweiz heraus gesucht.

1. Poschiavo (GB): 21 Grad

Das sonnige Tal an der Grenze zu Italien misst am Dienstagnachmittag knapp 21 Grad. Auf der Alm San Romerio ist es noch ein bisschen kühler und die Aussicht atemberaubend.

2. Hoch-Ybrig (SZ): 20,7 Grad

Auch in der Innerschweiz haben wir einen Ort gefunden, wo es nicht glühend heiss ist. Auf dem Hoch-Ybrig kann man bei angenehmen 20,7 Grad wandern.

3. Gstaad/Saanerslochgrat (BE): 19,2 Grad

Sucht man im Bernerland kühle Temperaturen, muss man auf jeden Fall in die Höhe. Einmal mit dem Bähnchen hoch hinaus und die Aussichtbei 19,2 Grad geniessen.

4. Berninapass (GB): 19 Grad

Auf dem 2’328 m hohen Pass ist es 19 Grad warm. Ein Ausflug zu den atemberaubenden Gletscherseen auf dem Pass lohnt sich heute also mehr denn je.

5. Grindelwald First (BE): 18.5 Grad

Die aussergewöhnliche Landschaft des Grindelwald zieht eigentlich zu jeder Jahreszeit viele Touristen an. Bei dem heissen Wetter lohnt sich einen Ausflug auf den First auch für Schweizer. Da oben ist am Dienstagnachmittag 18.5 Grad warm.

6. Mülkerblatten (BE): 18 Grad

Ebenfalls in Bern und ungefähr gleich warm ist es auf dem Berggipfel Mülkerblatten. Auf dem Berggipfel sind 18 Grad.

7. Scuol (GB): 17 Grad

Wer gerade im Engandin ist und die Hitze nicht mehr aushält, sollte ein Abstecher nach Scuol machen. Mit 17 Grad herrschen da eher frühlingshafte Temperaturen.

8. Silvaplana (GB): 14,7 Grad

Wem 17 Grad immer noch zu warm sind, ist ein Besuch in Silvaplana zu empfehlen. Bei 14,7 Grad kann auch der Hitzeempfindlichste ein wenig abkühlen.

9. Piz Martegnas (GB): 14 Grad

Wer sich zurzeit in Savognin aufhält, kann auf den Piz Maregnas flüchten. Da ist es ebenfalls knapp 14 Grad warm.

10. Zermatt (VS): 10 Grad

Das Dorf mit dem wohl bekanntesten Berg der Schweiz hat sogar richtig frostige Temperaturen. Gerade mal knapp 10 Grad misst das Thermometer im malerischen Dörfchen. Auf dem Berg ist sogar die österreichische Ski-Nationalmannschaft am Trainieren.

11. Jungfraujoch (BE,VS): 5,4 Grad

Auf dem Jungfraujoch ist es frostige 5,4 Grad. Diese Temperatur ist wahrscheinlich auch für Hartgesottete zu kalt.