Die 25 einflussreichsten Menschen im Netz

Sie sind Prinzen, Sänger, Influencer, Schauspieler, Protestierende und noch viele mehr: Die einflussreichsten Menschen im Internet. So sieht es zumindest das Magazin Time, in einem nicht offiziellen Ranking.

Auch darunter: Mauerbefürworter

Scrollt man durch die Liste, springen einem nebst Persönlichkeiten wie Cardi B oder Ariana Grande auch – in unseren Breitengraden – eher unbekannte Namen an. Dazu zählt Brian Kolfage. Der 36-jährige US-Veteran zählt zu den grössten Mauerbefürwortern. Er ist auch der Gründer der Organisation «We Build the Wall», welche sich zum Ziel setzt, eine private Mauer zwischen Mexiko und den USA zu bauen. Bei einer GoFoundMe-Aktion wurde bis heute 25 Millionen Dollar gespendet.

Protestierende und Aktivisten bewegen

Einen Platz in der Liste finden auch die Proteste von Hongkong. Auslöser für diese war ein geplantes Auslieferungsgesetz. Die Bewohner Hongkongs befürchten, dass damit das Rechtssystem – welches bisher unabhängig von China ist – untergraben wird. Auch die «Fridays for Future»-Bewegung, angestossen von Greta Thunberg, polarisiert und erhält einen Platz in der Liste. Schülerinnen, Schüler und Studierende protestieren für den Klimaschutz. Die südarabische Rahaf Mohammed, welche auf der Flucht in Thailand festgenommen wurde, ist auch ein Bestandteil der Liste.

Bereits mehrmals mit dabei

Mit dabei sind auch, wie schon in den Jahren 2017 und 2018, die südkoreanische K-Pop-Band BTS – quasi die Backstreet Boys der Neuzeit von Asien – und der US-Präsident Donald Trump. Dieses Jahr nicht mehr vertreten ist Rihanna. Sie war im inoffiziellen Ranking die vergangenen beiden Jahre dabei.

