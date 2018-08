Die 5 nervigsten Wanderer im Alpstein

Endlose Weite, Ruhe, nur hie und da der ferne Klang einer Kuhglocke und Luft, reiner als rein. Ein kühler Windhauch weht die Bergflanken empor und trägt den Duft von feuchtem Gras und Bergblumen mit sich. So zumindest die Vorstellung eines erholsamen Wandertages im Alpstein – wenn da nur nicht all die anderen Wanderer wären. Die 5 nervigsten Typen haben wir hier zusammengetragen.

Der «Für-alles-Gewappnete» (wirklich, für alles)

Der Typ sieht aus, als hätte er sämtliche Lagerbestände eines Outdoor-Equipment-Händlers aufgekauft. Von den Gore-Tex-Schuhen mit ausklappbaren Steigeisen über die extra luftdurchlässige Funktionsunterhose und Trekking-Jacke mit integriertem Heizsystem, bis hin zum Schlapphut mit ansteckbarem Nackenschutz und Stirnlampe hat er alles dabei, was er eventuell brauchen könnte. In seinem Rucksack hat es neben Axt und Campingkocher, Wasserflasche mit Kohlefilter und Notfall-Kit kaum Platz für Verpflegung. In Begleitung seines Partners oder seiner Partnerin (der oder die oft haargenau die gleiche Ausrüstung in gleicher Farbe am Leib trägt) fährt er mit der Bahn auf die Ebenalp, schwingt für eine Stunde die Wanderstöcke und fährt dann wieder nach Hause.

Der Verirrte

Typ 2 ist das genaue Gegenteil von Typ 1. Er sieht aus, als hätte er sich auf dem Weg in die Badi verlaufen und als wäre er nur per Zufall auf einem Berggipfel gelandet. Schon von weitem hört man das Schlurfen der Flip-Flops. Nur mit Tanktop und kurzen Hosen bekleidet stapft er den steinigen Weg empor. Einen Wanderrucksack hat er oft nicht dabei, sich stattdessen aber eine Bauchtasche umgeschnallt. Mangelnde Ausrüstung macht er durch umso grössere Begeisterung wett und mit breitem Grinsen schreitet er seinen (oft besser ausgerüsteten) Mitwanderern voran. Schaut gerade niemand hin, macht er aber Halt, um sich verstohlen die Disteln und Kieselsteine aus den Fusssohlen zu klauben.

Der Halb-Nackte

Dieser Typ ist meistens in den Berggasthäusern anzutreffen – genauer gesagt auf den Terrassen. Man ist selbst schon einige Stunden gewandert und gönnt sich bei Apfelstrudel und Rivella eine Pause, da trifft er mit seinen Begleitern auf der Gasthaus-Terrasse ein. Mit hochrotem Kopf und verschwitztem Pullover lässt er zunächst einen Flachwitz über den Anstieg fallen (welchen er selbst mit schallendem Gelächter quittiert) und beginnt sich dann zu entblättern. Auf den Pullover folgt das durchnässte T-Shirt und auch die Füsse müssen an die Luft. Direkt am Nebentisch hält er den Bierbauch in die Sonne und lässt das buschige Rückenhaar trocknen. Appetit adé!

Der Kinderbetreuer

Rechts steile Bergwände, links der Abgrund, der Pfad, nur gerade einen halben Meter breit – das ist die Situation, wo einem Typ 4 gerne entgegenkommt. Vor sich hin schiebt er einen Kinderwagen, auf den Schultern sitzt ein weiterer Sprössling und mindestens drei weitere Halbstarke trotten hinter ihm her. Die Kinder-Karawane nimmt den ganzen Wanderweg in Beschlag und macht einen Lärm, der selbst die schwerhörigste Bergziege in die Flucht treibt. Vorbeikommen ist unmöglich und man muss entweder die 20 Kilometer, die man gerade hergewandert ist, zurückgehen, oder sich in Free-Climbing versuchen.

Der Schädliche

Zu guter letzt der Typ Wanderer, der nicht nur nervt, sondern auch der Umwelt schadet. Er fällt schon an der Talstation der Bergbahn auf, wenn er auf den Parkplatz fährt und beim Aussteigen leere Dosen und Sandwich-Packungen aus dem Auto quellen. Einmal oben auf dem Berg, futtert er unentwegt Schokoriegel und trinkt Softdrinks. Die Verpackungen und leeren Flaschen lässt er dem Wanderweg entlang verstreut liegen. Verlässt er nach dem Picknick den Rastplatz, sieht es dort schlimmer aus als auf einer Müllhalde.

Welche Typen nerven dich, wenn du wandern gehst? Schreib es uns in die Kommentare.