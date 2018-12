Die beliebtestens Songs im FM1-Land

Platz 10: Mark Forster – «Kogong»

Der sympathische Deutsche singt nicht nur gut, er ist auch in vielen TV-Formaten zu sehen. Sein Song «Kogong» schafft es auf Platz 10 der beliebtesten Songs der FM1-Hörer.

Platz 9: Gavin James – «Hearts On Fire»

Mit seinem Song «Hearts On Fire» setzt der Ire die Herzen nicht nur in Brand, er hat sich damit auch in die Herzen der FM1-Hörer gesungen.

Platz 8: Nico Santos – «Rooftop»

Bevor Nico Santos mit Songs wie «Rooftop» und «Safe» bekannt wurde, hat er unter anderem Songs für Mark Forster und Helene Fischer getextet.

Platz 7: Shawn Mendes – «In My Blood»

Der Schnuckel aus Kanada hat es auch über dem grossen Teich geschafft: Sein Song «In My Blood» wird im FM1-Land gerne gehört.

Platz 6: Takagi & Ketra – Amore e Capoeira

Was brasilianisch klingt ist eigentlich aus Italien. Takagi & Ketra ist ein italienisches Musikproduzenten- und Songwriter-Duo, bestehend aus Alessandro Merli und Fabio Clemente.

Platz 5: Imagine Dragons – «Whatever It Takes»

Auch dieses Jahr hat die Band aus Las Vegas wieder ein Hit nach dem anderen gelandet. Mit «Whatever It Takes» schaffen sie es auf Platz 5 der beliebtesten Songs der FM1-Hörer.

Platz 4: George Ezra – «Shotgun»

Mit seiner tiefen und angenehmen Stimme hat sich Georg Ezra auf Platz 4 der FM1-Jahrescharts gesungen.

Platz 3: Lo & Leduc – «079»

Mit «079» haben Lo & Leduc einen Hitparaden-Rekord geschafft. 22 Wochen lang waren sie auf Platz 1 der Schweizer Single-Charts. Bei den FM1-Jahrescharts schafft es der Song jedoch nur auf Platz 3.

Platz 2: Wincent Weiss – «An Wunder»

Das ehemalige Unterwäschemodel sieht nicht nur gut aus, Wincent Weiss ist auch ein begnadeter Sänger. Mit seinem Song «An Wunder» schafft er es auf Platz zwei der FM1-Jahrescharts.

Platz 1: Alvaro Soler – «La Cintura»

Der beliebteste Song der FM1-Community ist vom spanisch-deutschen Sänger Alvaro Soler. Mit seinem Song «La Cintura» heizte der Sänger den FM1-Hörer im Hitzesommer gleich noch mehr ein.

