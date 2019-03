Die besten Drohnenpiloten flogen in Laax

Von der Chinesischen Mauer bis zur Champs-Elysées: Die Drone Champions League (DCL) ist für ihre über die ganze Welt verteilten Rennen immer auf der Suche nach spektakulären Orten für ihre Events. Der legendäre Snowpark Laax passt perfekt in diese Reihe exklusiver Locations.

«Für die Piloten brachte das Rennen 2250 Meter über dem Meeresspeigel allerdings einige spezielle Herausforderungen mit sich. Dazu gehört neben dem extrem anspruchsvollen Parkour beispielsweise eine über 20 Prozent geringere Luftdichte sowie die Kälte in den Abendstunden, die den Akkus der Drohnen schnell Energie entzog. Auch die Windverhältnisse spielten eine nicht zu unterschätzende Rolle bei den Races, in denen oft kleinste Fehler und wenige Zentimeter über Sieg oder Niederlage entschieden haben», erklärt Herbert Weirather, CEO der DCL.

Laax zufrieden mit Austragung

«Es war grossartig, die DCL hier bei uns in Laax begrüssen zu dürfen. Wir haben geniale Wettkämpfe bei herrlicher Kulisse genossen und sind stolz der erste Austragungsort eines Drone Races im Schnee gewesen zu sein. Dieser Event zusammen mit dem DCL Game, welches sich virtuell in Laax abspielt, passen perfekt zu unserer digitalen DNA», so Reto Gurtner, CEO der Weissen Arena Gruppe.

(red.)