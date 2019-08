Die besten Wecker-Apps für dein Handy

Der Wecker klingelt und noch im Halbschlaf drückt man die Schlummer-Taste und verschafft sich so einige zusätzliche Minuten im gemütlichen, warmen Bett. Diese Angewohnheit ist, laut einer Studie von Schlafexperten, sehr ungesund, da man nach dem Drücken der Schlummertaste sofort wieder in den Tiefschlafmodus fällt und nachher noch müder ist.

Um genau das zu verhindern, haben wir für euch die besten Wecker-Apps zusammengetragen, die euch wirklich aus dem Schlaf reissen. Übrigens: Die Apps sind nicht immer für Android und iOS verfügbar. Es werden unten aber Alternativen für das jeweils andere Betriebssystem vorgeschlagen.

1. Für Bewegungsmuffel

Für all jene, die sonst gerne lange im Bett liegen bleiben, ist die App «Barcode Wecker» perfekt geeignet. Wenn ihr den Wecker stellt, könnt ihr irgendwo (vorzugsweise nicht zu nahe am Bett) einen Strichcode, beispielsweise jener der Confiture im Kühlschrank, abscannen. Sobald der Wecker am Morgen dann abgeht, muss dieser Strichcode wieder gescannt werden, sonst stellt er nicht ab. Die ideale Lösung um so schnell wie möglich aus den Federn zu kommen!

Erhältlich für

iOS (gratis), für Android gibt es das Vergleichbare «Alarmy», bei dem anstatt ein Strichcode einfach irgendein Gegenstand fotografiert werden muss.

2. Für noch schlimmere Bewegungsmuffel

Wenn man sich am Morgen erst mal ein wenig bewegt hat, geht’s auch mit der Müdigkeit. Dieser Wecker zielt genau darauf ab. Man kann, wenn man ihn einstellt, bestimmen, wie lange man das Gerät am Morgen schütteln muss, damit der Ton ausschaltet.

Erhältlich für

iOS (gratis), die Android-Variante dieses Weckers wird im nächsten Punkt vorgestellt.

3. Für Hirntote

Diese App will am Morgen vor allem dein Hirn in «Bewegung» bringen. Es kann beim Einstellen des Weckers zwischen verschiedenen Aufgaben wie Labyrinth oder Mathe gewählt werden, die dann zum Ausstellen des Weckers gelöst werden müssen.

Erhältlich für

Android (gratis), für iOS gibt es Alternativen wie «Kluger Wecker», bei dem man Matheübungen lösen muss.

4. Für Musikliebhaber

Dieses App ist für alle Spotify-Nutzer unter euch gedacht. Damit kann man sich nämlich mit seiner Lieblings-Spotify-Playlist wecken lassen. So geht aufstehen sicherlich leichter!

Erhältlich für

Android (gratis) und iOS (gratis)

(lea)