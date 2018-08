Die drei Löwen sind angekommen

«Alle drei Berberlöwen haben die Reise sehr gut überstanden, doch sie sind noch eher unsicher und scheu und müssen sich an die neue Umgebung gewöhnen», sagt Zoodirektorin Karin Federer. Am Montag wurden die beiden Löwen-Weibchen aus Deutschland angeliefert, am Mittwoch das Männchen Atlas. «Wir wissen nicht, wann die das Aussengehege betreten werden.»

Hier kommt der Berberlöwe Atlas im Walter Zoo an und macht seine ersten Schritte:



Das neu gebaute Aussengehege misst 1600 Quadratmeter und hat 2,5 Millionen Franken gekostet. Es wurde einer steinigen und kargen Berglandschaft Nordafrikas nachempfunden, die der ehemaligen Heimat des Berberlöwen entspricht.

Der letzte frei lebende Berberlöwe wurde 1940 in freier Wildbahn von Wilderern erschossen. Ein paar wenige überlebten in Privathaltung. Die Finanzierung des Geheges war durch Sponsoring und Spenden zusammengekommen.

Die Eröffnungsfeier im Walter Zoo findet am 29. und 30. September statt.

(red.)