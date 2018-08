Die EM als Vorspeise für Neff

Jolanda Neff nimmt die EM als Zwischenziel © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Der Saison-Höhepunkt, die Heim-WM, folgt in einem Monat. Auf dem Weg dahin will Jolanda Neff am Dienstag in Glasgow ihren dritten EM-Titel im Cross-Country holen.Die St. Gallerin nähert sich ihrer Topform an.