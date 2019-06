Erste Fans stehen für Berner Rammstein-Konzert bereit

Bereits am Mittag versammelten sich vor dem Stade de Suisse die ersten Fans der Rockgruppe Rammstein. Für das Konzert am Abend werden über 40'000 Besucher erwartet. © Therese Hänni, keystone-sda

Vor dem Stade de Suisse in Bern haben sich am Mittwochmittag erste Rammstein-Fans für das Konzert der Band am Abend eingefunden. Die deutschen Provokativrocker werden es dort vor ausverkauftem Haus krachen lassen.