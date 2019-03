Die Fasnacht zu Grabe getragen

Die Fasnacht wird zu Grabe getragen: Mit Trauermine wird in Altdorf mit der Üstrummet die Fünfte Jahreszeit beendet. © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Farbenfroh hier, in Trauerflor dort, aber überall laut ist am Dienstag die Fasnacht zu Ende gegangen. Ob beim Monstercorso in Luzern oder beim «Üstrummet» in Altdorf: Der Abschied fiel nicht ganz so schwer, denn die nächste Fasnacht kommt in weniger als einem Jahr.