«Die geilste Party der Umgebung»

Musik, Tanz und Akrobatik: Das Programm der Siebenschläferparty war so spektakulär wie die ganze Location und daran konnte auch der leichte Regen nichts ändern. Mehr als 800 Gäste pilgerten gestern in den Wald bei Amriswil, wo DJ Reto Scherrer und DJ Kaufi den Dancefloor einheizten.

«Wir Amriswiler müssen einfach hin»

«Wir kommen jedes Jahr hierher. Das ist Tradition bei uns», sagen Sandro und Dani aus Amriswil. «Es ist die geilste Party hier in der Umgebung. Wir Amriswiler müssen einfach hin», sagt Anja. Simona aus Romanshorn ist zum ersten Mal an der Party: «Der Wald ist eine hammer Location und alles ist so friedlich.» Remo aus Amriswil ist schon zum fünften Mal im Bilcheholz: «Es herrscht immer eine geile Stimmung. Ich kenne viele Leute, die hier sind und somit bin ich immer unter Freunden.»

Wetter gut, Stimmung besser

«Wir sind gerade noch so am schlechten Wetter vorbeigekommen», sagt Pius Angehrn vom OK. «Ich bin mit dem Verlauf der Party sehr zufrieden. Es war friedlich und die Stimmung war super.»

Heute Abend geht die Siebenschläferparty in die zweite Runde. Nebst einer Laser-Glow-Show und der Akrobatik-Show der «Handstand Brothers», legen DJ Ferdi und DJ Mäsi auf.

(red.)