Die Grubertaler und ChueLee in Landquart

Wenn anfangs Mai in Landquart wieder das LANDI Fest steigt, darf neben dem Rahmenprogramm dieses Jahr keine Abendunterhaltung fehlen. Zum ersten Mal organisiert die LANDI Graubünden einen kleinen Schlagerabend mit den Grubertalern und ChueLee. Türöffnung ist am Samstag, 4. Mai 2019 um 17.00 Uhr. Tickets für die Abendveranstaltung können bei den LANDI Läden Landquart, Thusis oder Schluein bezogen werden. Natürlich können die Eintrittskarten auch online bestellt werden oder telefonisch unter 058 433 72 22 (Durchwahl Administration). Eine Karte kostet CHF 25.-.

Das LANDI Fest findet hier statt: Landi Graubünden AG, Löserstrasse 11, 7302 Landquart

Wir verlosen in Zusammenarbeit mit der LANDI Graubünden AG 2×2 Tickets für die Abendunterhaltung am Samstag, 4. Mai 2019. Mitmachen ist ganz einfach, indem du das untenstehende Formular wahrheitsgetreu ausfüllst. Das Los entscheidet am Schluss über die Gewinner. Das Gewinnspiel endet am 30. Januar 2019 – um Mitternacht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird keine Korrsepondenz geführt. Nach Beendigung der Aktion werden sämtliche Nutzerdaten gelöscht. Der Gewinn kann nicht bar ausbezahlt werden. Bei Verhinderung oder Nichterscheinung der Gewinner am Konzert kann kein Ersatz gewährt werden. Wir bitten nur am Gewinnspiel teilzunehmen, wer auch Zeit für einen Konzertbesuch hat. Mit der Teilnahme stimmen Sie diesen Nutzungsbedinungen zu.