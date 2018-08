Grünliberalen wollen “Chancendiskurs Europa“

Abstimmung an der Delegiertenversammlung der Grünliberalen am Samstag in Spiez. © Keystone/PETER SCHNEIDER

Die Grünliberalen verlangen einen “Chancendiskurs Europa“. In der Schweiz dürfe nicht die Haltung überhand nehmen, dass ein Rahmenabkommen mit der Europäischen Union ein notwendiges Übel sei, hiess es am Samstag an der Delegiertenversammlung in Spiez.