Die Hitze ist zurück

Bleibt auch in den nächsten Tagen angesagt: Abkühlung im See, hier im Genfersee in Vevey. © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Die Hitze hat sich am ersten Augustsamstag zurückgemeldet. Im Tessin wurden bis 31 Grad gemessen und in Sitten VS gab es mit 30,4 Grad auch einen Hitzetag. Am Sonntag, spätesten am Montag, sind auch im Mittelland Hitzetage möglich.