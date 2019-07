Die Ju-Air organisiert sich neu

Die Ju-52 werden neu in der Junkers Flugzeugwerke Ag gewartet. (Archivbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Die Ju-Air konzentriert sich in Zukunft nur noch auf den Flugbetrieb. Der Wartungsbetrieb sowie der Unterhalt der Flugzeuge und Motoren gehen an die Junkers Flugzeugwerke. Ju-Air-CEO Kurt Waldmeier wird die Leitung in neue Hände legen.