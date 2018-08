Die JunX – Ich lass dich nie mehr los

Die JunX haben im letzten Jahr die deutsche Schlagerszene positiv überrascht. Das Album „BÄM“ erreichte bei vielen Sendern und in vielen Charts Höchstplatzierungen. Auch Auftritte in der ARD bei Immer wieder sonntags und in anderen Sendungen brachte den Hamburger Sängern bundesweite Beachtung! Diverse Schlagerportale und Printmedien berichteten über die beiden Musiker und lobten das Album als „hitverdächtig“ und als „großen Wurf im deutschen Schlager“.

Das ermutigte nun das Team um Die JunX, eine weitere Single aus dem Album auszukoppeln: Mit dem Titel «ICH LASS DICH NIE MEHR LOS» liefern Die JunX nun einen waschechten Popsong

ab, der kraftvoll und gitarrengeladen daherkommt. Geschrieben vom Autorenteam Jutta Staudenmayer, Malte Moderegger und Dominik Köhl kommt das Video zum Song als echter Adventure-Streifen daher (VÖ am 17.8.18). Die Story dazu lieferten die Sänger selbst: Zwei Freunde fahren in die Wildnis und machen ihr ganz eigenes Ding! Es wird Holz gespalten und Feuer gemacht. Atemberaubende Landschaftsaufnahmen paaren sich mit Fahrten durch das Outback im Geländewagen – eine echte Männergeschichte eben – und das Ausleben wahrer Freundschaft! Diese Freundschaft leben Christopher und Gunnar auch im wahren Leben, denn sie kennen sich seit der Schulzeit und sind musikalisch nie voneinander losgekommen. Sicherlich wird auch dieser Song in der Fangemeinde und darüber hinaus gut ankommen. Die JunX jedenfalls freuen sich auch mit dieser Veröffentlichung auf ein weiteres Abenteuer in ihrer Karriere! (pd) Einen Vorgeschmack von Die JunX gibt es hier schon mal vom letzten Auftritt bei Immer wieder sonntags, live aus dem Europa-Park in Rust.