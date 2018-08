Die Juzis schwimmen “obercool im Haifischpool”

„Ein Traumstart, direkt auf der Eins einzusteigen, einfach fantastisch. Dass wir sogar Andreas Gabalier in der ersten Woche gepackt haben, ist wirklich obercool. Wieder sind wir da oben in allerbester Gesellschaft“, freut sich JUZI Markus Unterladstätter über den erfolgreichen Charteinstieg.

Vor dem Auftritt am Flumserberg OpenAir 2018 konnten wir von Radio Melody mit den drei Chartstürmern plaudern:

Man muss schon mehr draufhaben als hin und wieder einen Hit unter die Fans zu bringen. Mehr und mehr zählt im Musikgeschäft vor allem das Gesamtkonzept. Und darin sind die JUZIs wahre Meister ihres Fachs. Mit „Obercool im Haifschpool“ beweisen die drei Zillertaler Freunde erneut, dass Stillstand nicht ihre Sache ist …

… und sie bringen die 15’000 Besucher am Flumserberg in Bewegung…

Party. Party. Party.

2018? Das hieß für Die jungen Zillertaler und ihre Fans bisher ganz einfach Party, Party, Party. Und sie denken gar nicht daran, daran etwas zu ändern. Ihr Live-Album „Partykracher – Die größten Hits der JUZIs“ kletterte zu Beginn des Jahres auf Anhieb an die Spitze der österreichischen Album-Charts und hielt sich über acht Wochen in den Top-Platzierungen. Wer die JUZIs kennt, der weiß, dass sie mit ihrem neuen Album „Obercool im Haifischpool“ wieder ganz nach oben wollen.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, zählen die „Die jungen Zillertaler“ doch zu den innovativsten und kreativsten Künstlern ihrer Branche. Seit mehr als zwei Jahrzehnten begeistern sie ihr Publikum – mit einprägsamen Melodien, Party-Sound, Live-Erlebnis und ihrer Bodenständigkeit. Das verkörpern Markus, Daniel und Michael vom Scheitel bis zur Haferlschuhsohle. Und dafür liebt sie ihr Publikum. So auch am am Abend vo derm Flumserberg Open Air 2018 wie das Video auf Facebook beweisst:

Finale Flumserberg! Geniale Stimmung….. Gepostet von Die jungen Zillertaler – Fanclub am Montag, 30. Juli 2018

Obercool im Haifischpool

Der Titel des neuen Studio-Albums darf durchaus auch doppeldeutig gesehen werden, wird die hart umkämpfte Musikbranche doch gerne mal als „Haifischbecken“ bezeichnet. Damit haben Die jungen Zillertaler allerdings nicht viel am Hut. Hai hin oder her, die JUZIs schmieden seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreich an ihrer Karriere. Im „Triumvirat“ arbeiten sie an ihrem Erfolg, geben dabei die Zügel nicht aus der Hand. „Niemand kennt unser Publikum besser als wir. Mit jährlich rund 180 Live-Auftritten sind wir ganz nah an unserem Publikum dran und wissen, wo die Party-Reise hingehen muss“, sagt Markus Unterladtstätter über das Erfolgsrezept der JUZIs.

Das Album „Obercool im Haifischpool“ fällt schon rein optisch aus der Reihe. Auf ein Coverfoto wird verzichtet. Meister Xi Ding, der Europameister im Schnellzeichnen, hat Markus, Daniel und Michael höchstpersönlich und passend zum Album-Titel in ein Haifischkostüm gesteckt – und damit einen besonders originellen Hingucker geschaffen.

„Musikalisch gehen wir wieder voll auf die Zwölf“, sagen die JUZIs. Soll heißen: Ein Versprechen für den typischen, juzifizierenden Gute-Laune-Party-Sound der drei sympathischen Zillertaler! 12 neue Songs und mit „Humba Tätärä“ ein weiterer Bonus-Track sind auf dem Album zu finden. Darunter auch fünf Eigenkompositionen im typischen JUZI-Sound.

Die Texte? In allerbester JUZI-Manier, also durchaus auch mal doppeldeutig. Aber kein Grund für besorgte Eltern, im Kinderzimmer den Stecker des Musik-Players zu ziehen. Allen voran wird sich – und das nicht nur dort – das Lied „Der kleine Haifisch“ mit Sicherheit zur ultimativen Dauerbeschallung entwickeln. Es geht rund im Meer, denn der kleine Hai hat Hunger und Durst… und dann fällt auch noch ein Schwein ins Wasser! Auch die „Tante aus Marokko“ ist ein Mitsing-Titel der Extraklasse, der den jüngsten und allen junggebliebenen JUZI-Fans viel Freude machen wird und wunderbar ins Ohr geht. Ganz so wie das langsamere Schunkellied „Es bleibt nit bei oan“.

Spätestens mit dem „Tuba Sepp“ nimmt jede Party so richtig Fahrt auf – also hoch die Hände bei dieser Hymne (nicht nur) für alle Tubisten in den Blasmusiken dieser Welt. Wer bis jetzt noch nicht „JUZIfiziert“ ist, den packt das JUZI-Fieber sicher mit dem gleichnamigen Titel.

Mit „Obercool im Haifischpool“ liefern „Die jungen Zillertaler“ vielleicht das bisher beste Album ihrer langen Erfolgsstory ab. Ganz sicher ist es jedenfalls eines, das vom ersten bis zum letzten Ton für gute Laune, Party und beste Unterhaltung steht. Dabei ist die Freude, die Michael, Markus und Daniel mit ihren Songs versprühen immer präsent. Vorsicht ansteckend! Das gilt, darauf kann man sich bei den JUZIs eben verlassen, zum Glück für alle Titel.