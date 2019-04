Mit dem entfesselten Jubel über den B-Meistertitel ist für den SC Langenthal die Saison zu Ende gegangen © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Der SC Langenthal verzichtet auf die Spiele in der Ligaqualifikation und damit auf den möglichen Aufstieg in die National League. Dies teilt der Meister der Swiss League in einem Communiqué mit.Der Klub verfüge in Langenthal nicht über die nötige Infrastruktur für die höchste Spielklasse.