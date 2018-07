Die Musik steppt am Flumserberg Open Air

© Facebook / Flumserberg Open Air

Legendär – der 31. Juli gehört für alle Schlager- und Volksmusikfans fix in die Agenda eingetragen. Alljährlich findet dann am Flumserberg das grosse Open Air mit diversen Schlagergrössen statt. Heute ist es wieder soweit, Radio Melody berichtet im Liveticker von den schönsten Erlebnissen. Tickets sind noch an der Tageskasse ab 11 Uhr erhältlich. Die wichtigsten Infos zur Anreise halten wir für euch bereit. Unsere Reporter sind für euch heute den ganzen Tag im Einsatz!