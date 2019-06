Die Mutter der Landi wir 120

Angefangen hat es 1899 mit Ross und Wagen. Damit brachte der Landverband (LV) die Produkte der Bauern in ihre Zentrale für landwirtschaftliche Bedarfsartikel. Im zweiten Weltkrieg, 1941, wurde die erste Gemüsezentrale in Rebstein eingerichtet. Das Tankstellennetz Agrola folgt in den 60er-Jahren und seit 1995 gibt es die bekannten Landi-Geschäfte.

Konzipiert für eine Kundschaft aus der Landwirtschaft, werden die Geschäfte zunehmend auch von einer Kundschaft ausserhalb der Landwirtschaft besucht. «Die langen Öffnungszeiten und die guten Preise erhöhen die Attraktivität der Landi», sagt ein Kunde im TVO-Beitrag. In der Ostschweiz gibt es rund 40 Landi-Filialen.

Unterdessen hat das Unternehmen knapp 600 Mitarbeiter und macht einen jährlichen Umsatz von einer halben Milliarde Franken. Dies dank den LV-Unternehmen Landi, Agrola und Volg an der die LV beteiligt ist.

«In der Ostschweiz startete die Landi- und Volg-Bewegung», sagt Peter Bruhin, Gesamtleiter LV-St.Gallen. Die LV hat sich zum Ziel gesetzt weiterhin zu wachsen, was aufgrund der guten Zahlen auch möglich ist. «Typisch für eine Genossenschaft ist, dass sie ihre Gewinne nicht auszahlt, sondern reinvestiert.»

