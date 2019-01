Die Nockis spielen «Russisches Roulette»

Ein gerader Dance-Groove mischt sich hier mit einem stilprägenden russischen Chor, der die Aussage des Songs brillant unterstützt.

Die NOCKIS sind die erfolgreichste österreichische Schlagerband. Unzählige Auszeichnungen und Erfolge begleiten die erfolgreiche Bandgeschichte. So erhielten Gottfried Würcher und seine Mannen alleine im Jahr 2018 viele Auszeichnungen und Ehrungen.

Die Nockis erreichten den Sieg beim wichtigsten österreichischen Musikpreis, dem Amadeus Austria Music Award in der Sparte Schlager/Volksmusik, dem Smago Award als erfolgreichste Schlagerband Österreichs aller Zeiten, dem von der Zeitschrift «Neue Post» als beliebteste Volksmusik Gruppe Deutschlands verliehenen Award sowie die Goldenen Antenne des belgischen Rundfunks.

Mit dem Song „Russisches Roulette“ koppeln die Nockis jetzt einen ihrer besten Songs aus „Nockis Schlagerparty“ als erste Single des Jahres 2019 aus. „Russisches Roulette“ ist ein Schlagerhit par excellence. Der flotte Discofox schickt auch den letzten Tanzmuffel auf die Tanzfläche und wird auch im Auto oder auf Partys für gute Laune und ausgelassene Karaoke-Momente führen. Ein gerader Dance-Groove mischt sich hier mit einem stilprägenden russischen Chor, der die Aussage des Songs brillant unterstützt.

Den Nockis war es neben der Suche nach fesselnden Melodien immer schon wichtig, in ihren Liedern auch spannende Geschichten zu erzählen. So ist es auch bei «Russisches Roulette». Hier geht es um eine Femme fatal, die all ihre Reize einsetzt, um ihr Ziel – einer erotischen «Nacht auf Zimmer Nummer 7» – zu erreichen. «Himmel oder Hölle, verdammt nochmal, was wird das hier» fragt sich der männliche Protagonist. Es ist wie das berühmte «Russisches Roulette», auf das man dann doch lieber verzichten will. Was soll draus werden? Das Risiko ist in jedem Fall verdammt hoch. (Viertbauer)

NOCKISFEST Kärntens legendärste Schlagerparty in Millstatt/Kärnten 13.-15.September 2019