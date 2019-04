Die Rapperswil Jona-Lakers bleiben erstklassig

Aufatmen bei den Lakers: Die Ostschweizer müssen doch nicht um den Abstieg spielen, obwohl die Playouts gegen den HC Davos verloren gingen. Der SC Langenthal, Meister der Swiss League (zweithöchste Spielklasse), tritt gar nicht zur Ligaqualifikation an.

Der Klub verfüge in Langenthal nicht über die nötige Infrastruktur für die höchste Spielklasse. «Aufstiegsspiele als reine Show-Spiele auszutragen, kommt für uns nicht in Frage», liess sich Langenthals designierter Verwaltungsrats-Präsident Gian Kämpf in einer Medienmitteilung zitieren.

Damit steht fest, dass die letztjährigen Aufsteiger aus Rapperswil auch in der kommenden Saison in der National League spielen. Die St. Galler verloren am Donnerstag die Playout-Serie gegen den HC Davos mit 1:4.

(red./SDA)