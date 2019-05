Die Rhema ist offiziell eröffnet

Seit Mittwochnachmittag ist die Rhema 2019 offiziell eröffnet. Doch bevor die Besucher in Scharen auf den Platz geschwärmt sind, gab es noch einiges zu tun. Früh am Morgen checkt Messeleiter Simon Büchel persönlich, ob auf dem Gelände alles parat ist. Schnell steht der Messeleiter vor dem ersten Ärgernis: Ein Aussteller ist noch nicht an aufgetaucht. Dies sei zwar nervig, komme aber jedes Jahr vor.

« Es ist einfach mühsam und unfair gegenüber den anderen Aussteller, weil die sind ja zeitig hier gewesen. Das gehört aber halt auch dazu», sagt Büchel. Wäre wahrscheinlich auch das erste Mal in der Event-Geschichte, dass wirklich alles perfekt und parat wäre, wenn es los geht.

Immerhin die Eventhalle, wo die geladenen Gäste begrüsst werden, ist fertig eingerichtet und die Band ist auch pünktlich. Nur noch etwas fehlt für die Eröffnungsfeier: Das Konfetti.

Einen kühlen Kopf zu bewahren und zwischendurch ein wenig improvisieren sind für Simon Büchel kein Problem. Kurz darauf sind zwei Helfer gefunden, die sich um das Konfetti kümmern. Auch der fehlende Aussteller hat sich mittlerweile gemeldet.

Kurz vor der Eröffnung ist dann doch alles bereit und der Messeleiter kann die diesjährige Rhema zusammen mit den Gästen, knallenden Korken und viel Konfetti eröffnen.

(nm)