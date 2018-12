SBB testen Hochgeschwindigkeitstransporte

In der Vakuumröhre können Geschwindigkeiten von bis zu 1100 km/h erreicht werden. Die erste derartige Teststrecke soll im Wallis gebaut werden. © Quelle: SBB

In der Walliser Gemeinde Collombey-Muraz (VS) entsteht im nächsten Jahr die erste Hyperloop-Teststrecke in Europa. In der Vakuumröhre können Kapseln mit einer Geschwindigkeit von 900 km/h transportiert werden.