Die Schlagerpiloten erfolgreich in den Charts

Mit ihrem ersten Album „Lass uns fliegen“ sind die Schlagerpiloten mit diesem TopEinstieg nun auch in den benachbarten Ländern erfolgreich gestartet. In den Offiziellen Videocharts (GfK) hat das Video zur Single „Lass uns fliegen“ sogar den 1.! Platz erobert und ist damit der erfolgreichste Clip der Woche!

Das Debütalbum „Lass uns fliegen“ der „Schlagerpiloten“ liefert melodiösen Schlager, wie man ihn aus vergangenen Zeiten kennt und liebt. Stefan, Frank und Kevin distanzieren sich ganz bewusst von modernen Dance-Beats, überzeugen stattdessen mit schlichten, zeitlosen Arrangements und treffen damit genau den Nerv der Hörer. Die drei „Schlagerpiloten“ stehen für starke Melodien, sensible Töne und einfühlsame Texte in einer liebevollen Aufmachung, Frank Cordes produziert und komponiert für viele Künstlerkollegen und begeistert auch selbst als Sänger mit seiner außergewöhnlichen Stimme das Publikum. Kevin Marx ist nicht nur ein wahres „Goldkehlchen“, sondern auch ein hervorragender Entertainer, der Jung und Alt in seinen Bann zieht. Der Dritte im Bunde, Stefan Peters, steht bereits seit über 30 Jahren auf der Bühne und hat als Produzent und Sänger zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen abgeräumt. Namhafte Stars, wie Andrea Berg, Fantasy oder DJ Ötzi vertrauen auf Stefans Händchen für Hits.

Bereits am 05.04. haben die Schlagerpiloten mit „Ich schick dir einen Ballon“ die zweite Radio-Single aus dem brandneuen Piloten-Album „Lass uns fliegen“ erfolgreich auf die Reise geschickt.(Telamo)