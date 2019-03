Die Schlagerpiloten – Ich schick dir einen Ballon

Und wie sicher waren wir uns, dass die Flaschenpost, die man fest verkorkt mit einem Brief im Bach hinter der Wiese auf die Reise ins Meer schickte, einem glücklichen Finder vor die Füße gespült werden und als Gruß aus der weiten Welt den Weg zurück zu uns finden wird.

“Ich schick dir einen Ballon” ist eine Flaschenpost für Erwachsene, die wir mit großen Liebesträumen in den Himmel steigen lassen. “Ich schick dir einen Ballon” ist das etwas andere Liebeslied. Keine stille Sehnsucht, kein Herzschmerz, den wir so einfach weg drücken, weil aus der Beziehung die Luft raus ist. Sondern ein Gefühl, das raus muss! Bevor man platzt. Und wir würden schwören, dass der Ballon seinen Weg findet… So wie früher. Wie könnte es anders sein.

Schlagerfreunde werden diesen melodiösen Single-Titel der „Schlagerpiloten“ lieben. So wie alle 14 Titel des Albums „Lass uns fliegen“, mit dem Stefan, Frank und Kevin für ihren musikalischen Jungfernflug im April an den Start gehen. Live erleben kann man die “Schlagerpiloten“ im kommenden Jahr 2019 bei zahlreichen Auftritten. Auf ihrer Flugroute 2019 liegen neben dem 20. VolksSchlager Openair in Zofingen das „Nockis-Fest“ in Millstatt, das Kastelruther Spatzenfest und mit weiteren Zwischenlandungen bei Festivals und mit Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Sehnsuchtsziele für Schlagerfreunde in ihrer Heimat.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise, mit denen Sie die „Schlagerpiloten“ gerne bei jedem ihrer Auftritte persönlich vertraut machen. Das Album “Die Schlagerpiloten – Lass uns fliegen“ ist ab 19.04.2019 erhältlich. (Telamo)