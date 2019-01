Die Schlagerpiloten – Lass mich der Captain deines Herzens sein

Die, erst im Sommer 2018 neugegründete Formation verspricht eine musikalische Reise, die hoch hinaus geht. Da heißt es: Anschnallen, dem Alltag entfliehen, Träumen, Tanzen und Mitsingen! Denn Stefan Peters, Frank Cordes und Kevin Marx überzeugen mit klassischem Schlager, starken Melodien und gefühlvollen Texten.

Die allererste Single der Schlagerpiloten wurde von Stefan Peters selbst produziert. Der Titel «Lass’ mich der Captain Deines Herzens sein» ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das in Kürze erscheinende Debütalbum des Trios. Die eingängige Melodie geht sofort ins Ohr und wird von klassischen Schlager-Rhythmen untermalt. Der lebensfrohe Text stammt aus der Feder von Mark Bender, der bereits für Grössen, wie Roland Kaiser oder Jürgen Drews schrieb. Die Flirt-Laune erreicht bei diesem Lied die maximale Flughöhe, obwohl wir uns nicht, wie man vermuten könnte, in einem Flugzeug befinden. Der Ort des Geschehens ist diesmal ein Kreuzfahrtschiff, auf dem es zu einer Begegnung mit einer unbekannten Schönheit in einem atemberaubenden roten Kleid kommt. In einer Sommernacht, bei Wein und Tanz kommt man sich nach schüchternem Blickwechsel schnell näher, und schon wird klar, dass beide Verliebten nur einen Wunsch haben: «Lass mich der Captain Deines Herzens sein! Mein Schiff bringt Dich durch Sturm und Wogen heim!» Verträumte Romantik und mitreissende Leidenschaft treffen hier aufeinander, Lebensfreude pur ergreift den Hörer von Anfang bis zum Ende. Der Song wurde liebevoll arrangiert und glänzt mit Schlichtheit und Zeitlosigkeit. Auf modernen musikalischen Dekor, wie treibende Dance-Beats oder poppige Soundeffekte, wird bewusst verzichtet. Die Schlagerpiloten liefern eben echten, authentischen Schlager, der Jung und Alt begeistert.

Mit den Schlagerpiloten wurde ein rundherum gelungenes Schlagerprojekt ins Leben gerufen. Die drei Sympathieträger haben bereits erfolgreiche Solo-Karrieren hinter sich: Das Allroundtalent Stefan Peters (Pössnicker) hat als Produzent, Sänger, Songwriter und Komponist mit zahlreichen Grössen der Schlagerbranche zusammengearbeitet und etliche Auszeichnungen erhalten. Auch Frank Cordes ist kein Unbekannter in der Musikbranche und seine markante Stimme ist vielen Schlagerfans im Ohr. Kevin Marx bringt nicht nur sein stimmliches Talent ein, er ist auch für die Bühnenchoreographie der Schlagerpiloten verantwortlich. Das Tanzen ist seine Leidenschaft und er konnte sich sogar als Vize-Europameister im Freestyle durchsetzen. Als Dreier-Formation starten die Jungs nun nochmals richtig durch. Die Singleauskopplung «Lass mich der Captain Deines Herzens sein» ist erst der Anfang einer spannenden musikalischen Reise. (Telamo)