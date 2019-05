«Die schlechteste Episode»

Wirklich zufrieden sind die Fans nicht. Lag es daran, dass die Buchvorlage noch nicht fertig war? Oder dass man einfach endlich mal die Serie beenden wollte und deshalb ein bisschen jufelte? Jedenfalls haben schon über eine Million Leute eine Petition unterschrieben, die eine Neuverfilmung der letzten «Game of Thrones»-Staffel fordert.

Die Reaktionen auf die letzte Folge der Erfolgsserie sind jedenfalls eindeutig:

«Wenn man aus den Ferien in Dorne zurück nach Kings Landing kommt»:

Hat uns das Finale einen Hinweis auf das US-Wahlsystem gegeben? Für diese Twitter-Userin ist klar, dass «das Electoral College nichts bringt». Beim Electoral Collage handelt es sich um das Wahlkollegium, das den US-Präsidenten wählt:

The moral of the story is the electoral college is trash. #GameOfThronesFinale

War «Game of Thrones» etwa bloss ein Spin-Off von «Sex and the City»? Von der Geschichte her würde es passen:

Und dafür brauchte es wirklich acht Jahre?!

Immerhin hat dieser Twitter-User den richtigen Namen («Lass uns Bücher lesen»): «Wow, ich bereue es wirklich, einen Fernseher zu haben.»

Connor Goldsmith erklärt den Unterschied zwischen dem Ende einer guten Serie und dem Ende von «Game of Thrones»: «Man müsste sich mal vorstellen, wenn es bei der letzten Folge von ‹Sopranos› nicht schwarz geworden wäre, sondern stattdessen Dr. Melfi (die Psychiaterin des Mafia-Chefs Tony Soprano, Anm. d. Red.) zwölf Minuten lang erklärt hätte, wieso unsere Identifikation mit Tony Soprano problematisch war.»

imagine if the sopranos ended not on a cut to black but on twelve minutes of dr. melfi explaining why our identification with tony soprano was problematic

Auch dieser Kommentar ist schön: «‹Game of Thrones› ist eigentlich nur die epische Geschichte, wie der Wikipedia-Eintrag von Jaime Lannister entstanden ist.»

Game of Thrones is the epic story of the creation of Jaime Lannister's Wikipedia entry

Die Figur von Bran Stark perfekt zusammengefasst:

«Wenn man nichts zur Gruppenarbeit beisteuert und am Schluss doch die Bestnote bekommt»:

When you do nothing in the group project but still get an A #GameofThrones pic.twitter.com/XfhTFmGWDD

«Die schlechteste Episode der ganzen Serie»:

«Da schaut man seit 2011 ‹Game of Thrones›, nur damit Bran König wird, von einem Gefangenen vereidigt, gewählt von einem Rat, der direkt aus einer Fangeschichte stammen könnte und dann gibt es nicht mal einen eisernen Thron»:

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh y’all been watching Game of Thrones since 2011 just for Bran to be the king, sworn in by a prisoner, chosen by a council straight from the archives of https://t.co/0Ph5vtcGk7 with no iron throne and 😂😂😂😂 #GamefThrones #DemThrones pic.twitter.com/dj1e45gGiR

