Die schnellste Käseraffel der Welt

Nach der Produktepräsentation von Apple am Montagabend war vor allem das spezielle Design des neuen Mac Pro Thema zahlreicher Kommentare auf Twitter oder Facebook. Einige sahen in den Lüftungslöchern Gesichter von Aliens. Andere vergleichen die Rückseite des Hochleistungsrechners mit einer Käsereibe.

Now that you’ve seen the little alien faces on the new Mac Pro you’ll never be able to unsee them #wwdc19 pic.twitter.com/EsjNVjQzWA

— Rich DeMuro (@richdemuro) June 3, 2019