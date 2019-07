Die schönsten Grillplätze im FM1-Land

Mit Aussicht auf den berühmten Seealpsee, im Innern einer alten Burgruine im St.Galler Rheintal oder in der Taminaschlucht: Die Ostschweiz und Graubünden sind an schönen Grillstellen nicht zu übertreffen.

Bergseen und Freibäder

Viele Bergseen im FM1-Land eignen sich perfekt für einen Grillplausch, kombiniert mit einer leichten Wanderung. So bietet neben dem Seealpsee auch der Nussbaumersee im Thurgau, der Schwendisee im Toggenburg oder der Heidsee in der Lenzerheide entspannende Grilllocations an, mit Möglichkeit auf Abkühlung.

Wer nicht zu weit will, kann es auch in der Badi nebenan probieren. Wie beispielsweise das Freibad Obere Au in Chur sind die Bäder meistens für Grillfeten ausgerüstet. Sicher ist: Wer sich die Mühe macht, einen kleinen Anstieg zu bewältigen, wird mit einer eindrücklichen Aussicht belohnt.

Wir haben dir die schönsten Grillstellen in deiner Region zusammengetragen. Klicke auch auf den Beschrieb, damit du weisst, was dich erwartet oder wie du sie erreichen kannst:

Verrate uns deine Lieblingslocation!

Feuerzeug, Zeitung und Grillgut eingepackt? Dann kann einem Grillplausch nichts mehr im Wege stehen. Vielleicht kennst du noch schönere Grillplätze? Dann verrate es uns jetzt in einem Kommentar. Wir freuen uns auf deine Vorschläge.

(bon)