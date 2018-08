Die schönsten Strände der Welt

1595 Strände in 52 Urlaubsdestinationen hat das Online-Portal Beach-Inspector.com getestet und in fünf Kategorien unterteilt. Unter anderem wurde der beste Party-Strand aber auch der Strand mit dem speziellsten Ambiente gekürt. Um Kurzentschlossenen vielleicht noch einen Tipp zu geben oder die Daheimgebliebenen zum Träumen zu bringen, zeigen wir euch die schönsten Strände aus allen fünf Kategorien.

Surf-Strände

Australier haben das Surfen im Blut. Kein Wunder bei solch malerischen Stränden. Einer der beliebtesten ist der Bells Beach im Süden des Landes. Er ist einer der Hotspots für Surfer aus der ganzen Welt. Ausserdem ist der Strand der älteste Austragungsort der jährlich stattfindenden «Rip Curl Pro Surf Competition», wo sich die besten Surfer der Welt miteinander messen.

Speziellstes Ambiente

In dieser Kategorie wurden die kleineren, eher unbekannten Strände mit einem speziellen Ambiente ausgezeichnet. Gutes Publikum und kreative, authentische Gastronomie zählten zu den Kriterien. Einer dieser Strände ist Kallithea Springs auf der Insel Rhodos. Um den Strand zu erreichen, müssen die Gäste zuerst durch eine Thermenanlage gehen. Dahinter warten Palmen, klares Wasser und Entspannung pur.

Party-Strände

Hoch im Kurs bei den Party-Stränden ist die Playa de Palma. Was sich auf spanisch noch so klingend anhört wurde von den Deutschen schlichtweg zum Ballermann degradiert. Trotz Party-Restriktionen durch die spanische Polizei ist dieser Strand immer noch einer der beliebtesten bei den (hauptsächlich deutschen und Schweizer) Party-Gängern.

Am besten für klassische Ferien

Die Strände in dieser Kategorie bieten alles, was für einen klassischen Strandurlaub nötig ist: Beste Badebedingungen, ausreichende Infrastruktur rund um den Strand und eine ansprechende Umgebung. Hier können Feriengäste den ganzen Tag verweilen, ohne auch nur ein mal ins Hotelzimmer zurückzumüssen. Für einige davon muss man gar nicht weit reisen. Der Simius Beach auf Sardinien gehört zu den preisgekrönten Stränden.

Wow-Strände

Die Wow-Strände bieten das absolute Stranderlebnis. Laut dem Online-Portal werden an diesen Orten Erinnerungen geschaffen, welche für den Rest des Lebens anhalten. Das Gesamtbild ist hier ausschlaggebend, welches, wie es der Name schon andeutet, einem jeden Besucher ein «wow» abringen. Prädestiniert für eine solche Reaktion sind viele der Strände in Thailand. Um nur einen davon zu nennen: Nui Beach auf Koh Phi Phi. Ein Strand, wie man ihn sich auf einer Postkarte vorstellt.

Wenn ihr noch mehr ins Schwelgen geraten wollt, findet ihr in der Bildergalerie noch mehr Traumstrände. Haben wir einen vergessen? Schreibt uns eure persönlichen Traumstrände in die Kommentare.

(dab)