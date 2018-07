die Schornsteinfeger – das perfekte Gefühl

Der gelernte Schornsteinfeger Harry Wirth gründete mit seiner Frau Elke die beliebte Schlagerband und gab ihr somit auch gleich ihren Namen. Die Formation etablierte sich frühzeitig in den großen Tanztempeln und mittlerweile auch immer mehr in den Medien. Durch ihre Nähe zum Publikum kennen und wissen die Schornsteinfeger genau, mit welchen Songs sich die Tanzfläche am besten füllt und mit welchen Liedern sie ihre Fans am besten unterhalten können.

«Das perfekte Gefühl» möchten die Schornsteinfeger dem Publikum vermitteln und dass es ihnen immer wieder gelingt, beweisen die zahlreichen Besucher ihrer Events. Die Senkrechtstarter der Tanztempel gehen ihren musikalischen Weg kontinuierlich weiter und präsentieren sich schlagerhafter denn je.