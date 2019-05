Die Schornsteinfeger – Ein Fox zuviel

Das Album taucht regelmäßig in div. Bestseller-Verkaufs-Charts auf, ihr Videoclip läuft in den deutschen Schlager-TV-Programmen rauf und runter und mit ihrer zweiten Single-Auskopplung «Dann spielt der DJ dieses Lied» platzierten sie sich monatelang erfolgreich in den DJ-Hitparaden!

Dass sie auch mit ihrer dritten Single-Auskopplung «Ein Fox zu viel» ganz viel vorhaben, ist damit eigentlich schon selbstverständlich. Logisch, dass es zum Titel auch wieder einen Musikclip gibt, der am 14. Mai um 20 Uhr auf Folx TV Premiere feiert. Ebenso empfehlen sich die Schornsteinfeger auch damit wieder den Radio- und DJ-Hitparaden, sowie den Radiocharts! ….und dass «Ein Fox zu viel» natürlich auch auf ihrer großen Live-Tour fester Bestandteil ihres Musikprogramms ist, gilt als sicher. (wörle-musicland)