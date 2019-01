Die Schweiz soll nicht zubetoniert werden

Der Abstimmungskampf zur Zersiedelungsinitiative ist eröffnet. Diese verlangt eine Begrenzung der Baufläche: Neueinzonungen sollen durch Rückzonungen an einem anderen Ort kompensiert werden müssen. (Archivbild) © KEYSTONE/SIGI TISCHLER

Die Baufläche in der Schweiz soll begrenzt werden. Das fordern die Jungen Grünen mit der Zersiedelungsinitiative, über die am 10. Februar abgestimmt wird. Am Dienstag hat das Pro-Komitee den Abstimmungskampf eröffnet.