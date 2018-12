Die Suche nach der Liebe geht weiter

Mit 12 Jahren ist Marcel Trost mit seiner Familie von Romanshorn nach Kanada ausgewandert. Bereits auf der Überfahrt hat Trost das erste Mal einen Brief an Alice geschrieben. Damals musste der heute 80-Jährige seine grosse Liebe Alice zurücklassen. Im August dieses Jahres ist er in seine alte Heimat zurückgekehrt und hat nach Alice gesucht, erfolglos. «Ich glaube immer noch an ein Happy End. Das Schicksal wird uns irgendwann wieder zusammenführen», sagt Trost gegenüber der «Thurgauer Zeitung».

Jetzt hat sich der Cosmos Verlag bei der «Thurgauer Zeitung» gemeldet. Man sei sehr daran interessiert, Trosts Briefe an Alice zu drucken. Marcel Trost ist von diesem Angebot begeistert, so kann der 80-Jährige seine Alice vielleicht doch noch finden. Auf die Anfrage des Cosmos Verlags antwortet er: «Habe ich dieses E-Mail gerade richtig verstanden? Ich bin gerade hin und weg.»

