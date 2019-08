«Die Tabelle ist nicht aussagekräftig»

Der FCSG mit Trainer Peter Zeidler braucht gegen Zürich Punkte. © (Keystone/Ennio Leanza)

Jetzt müssen Punkte her: Am Mittwochabend spielen die Espen auswärts gegen den kriselnden FC Zürich. Will der FCSG nicht in Richtung Tabellenende rutschen, ist verlieren verboten. Trainer Peter Zeidler schenkt der Tabelle aber noch keine Beachtung.