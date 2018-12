Die Top 5 nur durch 12 Hundertstel getrennt

Mikaela Shiffrin führt am Semmering - aber nur knapp © KEYSTONE/AP/GIOVANNI AULETTA

Mikaela Shiffrin liegt auch nach dem ersten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms in Semmering voraus. Ihre Reserve allerdings ist sehr gering.Sieben Saisonsiege hat Mikaela Shiffrin in diesem Winter schon eingefahren, aber in Semmering liegen ihr viele Gegnerinnen hart im Nacken.