Die Uhren wurden in der Nacht um eine Stunde vorgestellt

Sommerzeit: In der Nacht auf Sonntag wurden die Uhren um 2.00 Uhr um eine Stunde auf 3.00 Uhr vorgestellt. (Symbolbild) © KEYSTONE/APA/APA/HELMUT FOHRINGER

In der Schweiz gilt wieder die Sommerzeit. Um Punkt 2.00 Uhr wurden die Uhren in der Nacht auf Sonntag um eine Stunde auf 3.00 Uhr vorgestellt.Damit werden die Nächte nunmehr erneut eine Stunde kürzer und an den Abenden bleibt es folglich länger hell.