Die United verliert auch gegen Tottenham

Harry Kane (links) und Lucas - die Torschützen Tottenhams beim Sieg gegen Manchester United © KEYSTONE/AP/DAVE THOMPSON

Manchester United bezieht in der englischen Premier League die zweite Niederlage in Folge. Nach dem 2:3 in Brighton setzt es vor eigenem Anhang im Old Trafford ein 0:3 gegen Tottenham Hotspur ab.José Mourinho stehen unangenehme Tage bevor.