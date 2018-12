Die Wienerin ist die Winnerin

Der ganze Zickenkrieg während den letzten zehn Folgen von «Der Bachelor» liess die Wienerin Sanja fast immer kalt. Währenddem die anderen Girls sich gegenseitig aus der Sendung mobbten, wurde sie je länger je mehr zur Favoritin. Und seit Montagabend ist alles klar: Sanja gewinnt die letzte Rose und damit auch das Herz von Bachelor Clive.

Dabei war sie schon von Beginn an die Favoritin von Clive. «Ich habe schon von Anfang an, ein Knistern gespürt. Sie hat etwas in den Augen, das mir gefällt», sagt Clive in der letzten Sendung. Da konnte auch das von den Mitkonkurrentinnen Amanda und Mia gestreute Gerücht, Sanja hasse Kinder, nichts daran ändern. Im Gespräch mit Clive gibt sie sich zu diesem Gerücht ganz offen. «Die Wahrheit ist, ich kann zurzeit keine Kinder bekommen. Ich habe eine Zyste in meiner Gebärmutter.» Diese muss sie sich nun operativ entfernen lassen.

Ob Clive in naher Zukunft vermehrt in Wien zu sehen sein wird oder Sanja in die Schweiz ziehen wird, wie sie schon mehrmals betont hat, ist noch nicht sicher. Denn: Ob die beiden noch zusammen sind, wird erst am Dienstagabend auf 3+ verraten. Da Sanja zurzeit arbeitslos ist, stellt sie sich ihr Leben mit Clive so vor: «Wenn Clive am Abend böse und gestresst nach Hause kommt, bin ich da und muntere ihn auf.»

(gre)