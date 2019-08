Diebestour durch Freibäder

In einen Lagerraum und in den Kiosk des Seebads Steinach sind in der Nacht auf Montag Unbekannte eingebrochen. Dort entwendeten sie zwar nur etwas mehr als hundert Franken, sorgten aber für einen Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Einbruch in Freibad Goldach

In derselben Nacht wurde auch in das Freibad Goldach eingebrochen. Sie verschafften sich Zutritt zum Gelände, brachen das Restaurant auf und durchsuchten die Räume. Auch dort wurde Bargeld entwendet und einen Sachschaden von über 6000 Franken hinterlassen.

Zusammenhang ist möglich

«Einen Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen ist theoretisch möglich», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Dies könne man aber erst nach der Spurensicherung bestätigen oder dementieren.

Ein weiterer Einbruch fand in St.Gallen am Montagmorgen statt. Unbekannte verschafften sich Zugang zu einer Wohnung an der Oberstrasse. Die Täter brachen die Haustüre auf und durchsuchten anschliessend die Räume. Dort entwendeten sie Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken.

(Kapo SG/red.)