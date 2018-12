Mehrere Einbrüche am Wochenende

Einbruch in Coiffeursalon

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ist eine unbekannte Täterschaft an der St.Leonhardstrasse in einen Coiffeursalon eingebrochen. Sie löste ein Gitter und gelangte dann über ein Fenster ins Innere. Es wurden mehrere hundert Franken Bargeld gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere hundert Franken.

Wertsachen aus Einfamilienhäusern gestohlen

Am Samstag in der Zeit zwischen 16 Uhr und 21:30 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in Rorschacherberg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie brach eine Terrassentür auf und durchsuchte im Innern sämtliche Schränke und Schubladen. Dabei fand und stahl sie Schmuck und Uhren im Wert von mehreren zehntausend Franken. Der Sachschaden beläuft sich auf einige hundert Franken.

Zuzwil: Am Samstag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 21 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft an der Buchenstrasse in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. An der Hofäckerstrasse gelang es der Täterschaft nicht, ein Fenster einer Wohnung aufzubrechen. In den Häusern stahl die Täterschaft Bargeld im Wert von mehreren hundert Franken. Der Sachschaden beläuft ebenfalls auf mehrere hundert Franken.

Einbrecher in Appenzell unterwegs

In der Nacht auf Samstag schlich eine vorerst unbekannte Täterschaft in ein Wohnhaus im Forren-Quartier. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten behändigte die Täterschaft Schmuck und Bargeld. Im Zuge der Fahndungsmassnahmen durch die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden konnte die mutmassliche Täterschaft verhaftet werden. Dabei stellte die Kantonspolizei einen Teil des Deliktsgutes sicher. Personen welche sachdienliche Angaben machen könne, werden gebeten sich bei der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden 071 788 95 00 zu melden.

(Kapo SG/Kapo AI/red.)