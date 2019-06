Diego Costa wegen Steuerhinterziehung angeklagt

Diego Costa muss sich wegen Steuerhinterziehung verantworten © KEYSTONE/EPA EFE/RODRIGO JIMENEZ

Diego Costa, Stürmer von Atlético Madrid, sieht sich mit Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung in Höhe von gut einer Million Euro konfrontiert. Die für Wirtschaftsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft in Madrid hat am Dienstag bei Gericht eine entsprechende Anzeige erstattet.