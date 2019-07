Diego Maradona am Knie operiert

Kämpft mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen: der einstige Filigrantechniker und Dribbelkünstler Diego Maradona © KEYSTONE/AP/EDUARDO VERDUGO

Fussball-Legende Diego Maradona unterzieht sich einer Operation am rechten Knie.Der Eingriff erfolgte am Mittwoch in einer Privatklinik in Buenos Aires, wie sein Anwalt Matias Morla mitteilte.