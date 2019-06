Dienststelle für Transmenschen

Militärärzte sind aktuell mit durchschnittlich 18 Transsexualitätsdiagnosen pro Jahr konfrontiert. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

In der Schweizer Armee kümmert sich eine neue Dienststelle seit Kurzem um die Integration von Transmenschen. Zahlenmässig sind diese Fälle zwar tief, aber die Armee will damit damit das Vertrauen der Gesellschaft in die Institution Militär festigen.